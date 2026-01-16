داخلية كوردستان توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي لسياسات الهجرة في النمسا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة داخلية الإقليم والمركز الدولي لصياغة سياسات الهجرة في النمسا، بهدف توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز العمل المؤسسي في ملف الهجرة.

وقال أحمد، في تصريح لـ كوردستان 24، إن المركز الدولي لصياغة سياسات الهجرة يعمل منذ عدة سنوات في إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير التعاون القائم والارتقاء به إلى مستويات أوسع، خصوصًا في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات.

وأوضح وزير داخلية الإقليم أن الاجتماع خُصص لتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، حيث ينشط المركز الدولي في الإقليم بالتعاون مع مركز تنسيق الأزمات في وزارة الداخلية وعدد من مراكز الهجرة، وذلك من أجل تقديم المساعدة للمواطنين، وبناء وتطوير القدرات، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

وأشار أحمد إلى أنه عقد اجتماعًا وصفه بـ "الجيد جدًا" مع وزير داخلية النمسا، جرى خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر، والتوصل إلى تفاهم مشترك، لا سيما بشأن الأوضاع العامة في المنطقة، إضافة إلى بحث آفاق العمل والمشاريع المشتركة بين وزارتي داخلية الجانبين.

من جانبها، أكدت المشرف على المركز الدولي لسياسات الهجرة، سوزن راب، أن المركز يواصل تطوير علاقاته مع إقليم كوردستان، ويعمل بشكل مشترك في عدة مجالات.

موضحة في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الرغبة المتبادلة بتعزيز العلاقات وتوسيع نطاق الشراكة بين الطرفين.

وأضافت راب أن الاجتماع مع وزير داخلية إقليم كوردستان كان مثمرًا، وبُحِث خلاله أوجه التعاون المشترك، معربةً عن سعادتها بالعمل الميداني الذي ينفذه المركز داخل الإقليم.

مؤكدةً في الوقت ذاته على وجود علاقات متينة بين الجانبين، إلى جانب السعي لتطويرها بشكل أكبر، وهو ما تُوّج بتوقيع مذكرة التفاهم.