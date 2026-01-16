الشرع يزور ألمانيا لبحث عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يزور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الثلاثاء المقبل، العاصمة الألمانية برلين لإجراء محادثات مع المستشار فريدريش ميرتس، فيما تسعى ألمانيا إلى رفع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين، رغم القلق بشأن تواصل الاضطرابات في بلادهم.

ومن المقرر أن يلتقي الشرع أيضا الرئيس فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارته الأولى إلى ألمانيا منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وسبق للشرع أن قام بزيارات خارجية متكررة شملت الولايات المتحدة وفرنسا.

تأتي الزيارة فيما تسعى الحكومة الألمانية إلى رفع وتيرة إعادة السوريين إلى بلدهم، وقد لجأ نحو مليون سوري إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة، ووصل الكثير منهم في الفترة 2015-2016 هربا من الحرب الأهلية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أن من بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال “عودة السوريين إلى وطنهم”.

وسبق له أن أكد أن برلين “منفتحة على تعميق (العلاقات) وبداية جديدة مع الحكومة السورية الجديدة”، وفق ما نقله موقع SWI.

ومنذ تولي منصبه في أيار/مايو الماضي، بدأ فريدريش في تشديد سياسات الهجرة في ظل صعود اليمين المتطرف.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، دعا إلى إعادة لاجئين سوريين بحجة أن “الحرب الأهلية في سوريا قد انتهت”.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، رحّلت ألمانيا مواطناً سورياً دين بالسطو المسلح والاعتداء والضرب والابتزاز، وهي أول عملية من نوعها منذ اندلاع النزاع في العام 2011.

لكن منظمات حقوقية انتقدت هذا التوجه، مشيرة إلى استمرار عدم الاستقرار في سوريا وأدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان.