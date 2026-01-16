أوقاف گرميان تؤكد الالتزام بتنظيم الخطاب الديني بعد حادثة خطبة الجمعة في قضاء كلار

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة لأوقاف گرميان توضيحًا بشأن التوتر الذي وقع اليوم الجمعة في جامع "دايك" بقضاء كلار، معلنةً قرارها تشكيل لجنة مختصة لإجراء تحقيق دقيق في ملابسات الحادثة.

وبحسب بيان أوقاف گرميان، فإن التوتر حدث أثناء إلقاء خطبة الجمعة، عندما تطرّق الخطيب إلى "عدد من المواضيع الجانبية والخارجة عن إطار الخطبة"، ما أدى إلى نشوب نقاش حاد وحالة من الاستياء بين الخطيب وعدد من المصلين، الأمر الذي تسبب في إثارة القلق لدى الحاضرين.

وأكدت المديرية العامة للأوقاف في بيانها على ضرورة الالتزام بتوصيات "مؤتمر تنظيم الخطاب الديني".

وجاء في النقطة الأولى من التوضيح: لا يُسمح بأي شكل من الأشكال لأي خطيب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وخلال الخطبة وداخل حرم المسجد، أن يهاجم أي شخص أو جهة أو جماعة.

وفيما يتعلق بتأثير مثل هذه الحوادث، أشارت أوقاف گرميان إلى أن الإخلال بالأجواء المعنوية للخطبة وخلق حالة من التوتر بين المصلين يسيء إلى السكينة وهيبة المساجد، وهو أمر غير مرغوب فيه وغير مقبول.

كما أوضحت أوقاف گرميان أنها قررت تشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتوصل إلى حقيقة ودقة الموضوع.

وأكدت المديرية أنه بعد ظهور نتائج التحقيق، سيتم التعامل مع القضية وفقًا للقانون والتعليمات المعمول بها.