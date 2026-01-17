وزير الخارجية فؤاد حسين يزور إيران غداً في زيارة رسمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يتوجه يوم غدٍ الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية، وفق ما أفاد مصدر مسؤول.

ويعقد حسين خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، سلسلة لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان الإيراني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم مستشار الأمن القومي.

وأشار المصدر إلى أن الزيارة تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.