محافظ أربيل يعلن عن مشروع استراتيجي لربط "گۆمەسپان" بطريق شقلاوة: نقلة نوعية في التنقل والسياحة بحلول 2026

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن إطلاق مشروع حيوي جديد في قطاع الطرق والجسور، يهدف إلى ربط منطقة "گۆمەسپان" مباشرة بطريق قضاء شقلاوة. وأكد المحافظ أن هذا المشروع لن يقتصر دوره على تخفيف العبء عن حركة التنقل فحسب، بل سيحول "گۆمەسپان" إلى واحدة من أهم المناطق الجاذبة للسياحة في المحافظة.

يتضمن المشروع إنشاء طريق استراتيجي بطول 16 كيلومتراً، صُمم وفق معايير هندسية حديثة تشمل بناء عدة جسور فنية وأعمال تسوية واسعة لتأمين انسيابية الحركة. وقد أُسندت مهام تنفيذ المشروع إلى شركة (مجموعة هێمن)، المعروفة بخبرتها في المشاريع البنيوية الكبرى.

أوضح خوشناو أن أعمال التصميم الهندسي والمخططات باتت في مراحلها النهائية. ومن المقرر أن تبدأ الفرق الميدانية أعمالها فور انتهاء موسم الأمطار الحالي، مع وضع سقف زمني لافتتاح الطريق أمام المواطنين بحلول نهاية عام 2026.

يأتي هذا المشروع تنفيذاً للوعود التي قطعها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في العاشر من أكتوبر 2024، تزامناً مع وضع حجر الأساس لطريق (أربيل – كوية) المزدوج.

وفيما بات طريق أربيل نحو "گۆمەسپان" مكتملاً وجاهزاً كطريق مزدوج، سيمثل المشروع الجديد حلقة الوصل المباشرة التي تربط هذه المنطقة الحيوية بمدينة شقلاوة السياحية.

ويُعد هذا التحرك جزءاً من حملة كبرى تقودها حكومة الإقليم لتوسيع وتطوير شبكة الطرق والجسور، وهي الخطة التي حظيت بالأولوية خلال السنوات الأربع الماضية. ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي دخول العديد من المشاريع الاستراتيجية المماثلة حيز الخدمة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وخدمة مواطني الإقليم.