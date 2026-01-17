وفد من إقليم كوردستان يشارك في أحد أكبر معارض السياحة عالمياً

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يتوجه وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان، يرافقه ممثلون عن شركات سياحية، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أحد أضخم المحافل السياحية الدولية، بهدف تسليط الضوء على القطاع السياحي في كوردستان وفتح آفاق التعاون الدولي.

وصرح سيروان توفيق، مدير التسويق في هيئة السياحة بإقليم كوردستان، لـ "كوردستان 24"، بأن وفد كوردستان سيشارك في معرض السياحة الدولي (FITUR) في مدريد، خلال الفترة من 21 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2026.

ويُصنف معرض "فيتور" بمدريد كأول رابع أكبر معرض سياحي على مستوى العالم، ويشهد مشاركة واسعة لممثلين عن أكثر من 156 دولة. ويضم وفد إقليم كوردستان كلاً من: الهيئة العامة للسياحة، اتحاد شركات الطيران والسياحة، بالإضافة إلى عدد من الشركات السياحية المختصة في كوردستان.

وعلى هامش المعرض، من المقرر عقد "منتدى سياحي مشترك" في 26 كانون الثاني/يناير 2026، يجمع وفد إقليم كوردستان مع وزارة السياحة الإسبانية.

وسيعقد المنتدى بحضور سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب ممثلي الشركات الكوردستانية والإسبانية. ويهدف هذا الاجتماع الموسع إلى تعزيز العلاقات السياحية الثنائية، وبحث سبل جذب السياح الأجانب والشركات العالمية إلى إقليم كوردستان.