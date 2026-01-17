وفد من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" يصل إلى جزيرة إمرالي للقاء أوجلان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، اليوم السبت، إلى سجن جزيرة إمرالي لإجراء لقاء ومباحثات مع زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK) المعتقل، عبدالله أوجلان.

ويضم الوفد كلاً من نائبة رئيس البرلمان التركي "پروين بولدان"، والنائب عن ولاية أورفا "مدحت سنجار"، بالإضافة إلى المحامي "فايق أوزغور إرول" من مكتب "العصر" (سدة) القانوني.

وتأتي هذه التحركات السياسية في إطار الجهود المستمرة للتواصل مع أوجلان داخل معتقله.

وتعتبر هذه الزيارة هي النشاط الأول من نوعه خلال عام 2026، حيث يسعى الوفد الذي يضم تمثيلاً سياسياً وقانونياً إلى مناقشة وتبادل الآراء حول آخر المستجدات والتطورات السياسية مع عبدالله أوجلان.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة انقطاع قصيرة، حيث كانت آخر زيارة لوفد إمرالي قد جرت في 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، وسُجلت حينها كالزيارة الحادية عشرة للوفد إلى الجزيرة.

يذكر أن ملف لقاءات إمرالي والمباحثات مع عبدالله أوجلان يُعد من القضايا الأكثر حساسية وتأثيراً في المشهد السياسي التركي وفي مسار القضية الكوردية بشكل عام.