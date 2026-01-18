وزارة الدفاع العراقية: هناك تنسيق متقدم مع البيشمركة لمراقبة الحدود ومواجهة الإرهاب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن وجود تنسيق جيد ومتقدم مع قوات البيشمركة لمراقبة الحدود، مؤكدة استمرار التعاون الأمني المشترك بين الجانبين.

وقالت الوزارة في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن القوات العراقية، وبالتنسيق مع قوات البيشمركة، تواصل مراقبة الحدود بشكل دقيق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة.

وأضافت أن الحدود السورية لم تشهد حتى الآن أي خروقات أمنية، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز مستوى التنسيق الأمني مع القوات السورية بما يضمن استقرار المناطق الحدودية.