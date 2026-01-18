الإدارة الذاتية تفرض حظر تجول في الجزيرة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الداخلية التابعة للإدراة الذاتية، اليوم، فرض حظر تجول في جميع مدن وبلدات الجزيرة، وذلك حرصاً على حفظ الأمن والاستقرار.

وأوضحت الهيئة أن حظر التجول يبدأ اعتباراً من الساعة الـ 7:00 مساءً وحتى الساعة الـ 7:00 صباحاً، على أن يقتصر التواجد والتنقل خلال فترة الحظر على القوى العسكرية والأمنية فقط.

ودعت هيئة الداخلية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتقيد بمضمون التعميم، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره ويستمر حتى إشعار آخر.