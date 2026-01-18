آسايش أربيل تلقي القبض على عصابة متورطة بجرائم سلب وابتزاز

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديريةأسايش أربيل، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عصابة متورطة بارتكاب جرائم السلب والابتزاز في أربيل، وذلك عقب ورود عدة بلاغات من مواطنين تعرضوا لاعتداءات وتهديدات من قبل أشخاص مجهولين.

وذكرت المديرية في بيان طالعته (كوردستان24): أن المتهمين أقدموا على الاعتداء على عدد من المواطنين وتهديدهم، والاستيلاء على مبالغ مالية وممتلكات كانت بحوزتهم، ما دفع الفرق الأمنية إلى مباشرة إجراءات المتابعة والتحري وجمع المعلومات اللازمة بشكل فوري.

وأضاف البيان أنه، وبناءً على أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق المختص في أسايش أربيل، تمكنت المفارز الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين في هذه الجرائم، وهم: (د، د، أ)، (أ، م، خ)، (ع، ك، س).

وأشار البيان إلى أن المتهمين كانوا يعمدون، أثناء تنفيذ جرائمهم، إلى الإساءة للضحايا وتصويرهم بمقاطع فيديو، لاستخدامها لاحقاً كوسيلة تهديد وابتزاز، بهدف منع الضحايا من تقديم شكاوى قانونية بحقهم.

وأكدت مديرية آسايش أربيل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وفق الأطر القانونية المعمول بها.