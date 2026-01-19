أجندة "بيت كوردستان" في منتدى دافوس 2026: استعراض للفرص الاستثمارية والشراكات العالمية

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار فعاليات الدورة الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، يفتح "بيت كوردستان" أبوابه مجدداً أمام المشاركين وضيوف المنتدى، معلناً عن برنامج نشاطاته الحافل الذي يمتد لعدة أيام.

ويهدف "بيت كوردستان"، الذي أُسس بمبادرة من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشكل أساسي إلى عرض إمكانات الإقليم الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة الدولية. ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات (الپانيلات) والاجتماعات الهامة التي تسلط الضوء على قطاعات الاقتصاد، الاستثمار، التكنولوجيا، والتنمية.

جدول أعمال "بيت كوردستان" - دافوس 2026

■ الاثنين، 19 كانون الثاني 2026

الساعة 06:00 مساءً: حفل الافتتاح (للمدعوين فقط).

■ الثلاثاء، 20 كانون الثاني 2026

الندوة الأولى (11:00 صباحاً):

العنوان: "إعمار إقليم كوردستان: الاستثمار المحلي.. النمو، التحديات والفرص".

المتحدثون: (جوليان هارمان (مستشار BOI)، روج پێشڕەو (مدير إمباير وورلد)، مصطفى باجگر (عضو مجلس إدارة مجموعة شركات جيهان).

إدارة الندوة: ميفان حسن (هيئة الاستثمار).

الندوة الثانية (02:00 ظهراً):

العنوان، "مستقبل الذكاء الاصطناعي: الأفكار الابتكارية، الترفيه وتعليم الشباب".

المتحدثون: دانا وريا (مؤسس برایت وێنتر ستۆدیۆ)، ماكس بورمان (مبتكر ومدير KitBash3D).

إدارة الندوة: ميليسا ستايرس (المديرة التنفيذية لشركة Fundamental ومسؤولة النمو العالمي في MIA AI).

الندوة الثالثة (05:00 مساءً):

العنوان: "التعليم من أجل التأثير: مواءمة الدراسة والمهارات مع متطلبات السوق في كوردستان".

المتحدثون: د. هونر عيسى عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في كوردستان ورئيس KAAE)، چپکە نجيب عثمان (المديرة العامة لـ CESK).

إدارة الندوة: جورج كويلهو (شريك ومؤسس في أستانور فينشرز).

■ الأربعاء، 21 كانون الثاني 2026

الندوة الرابعة (11:00 صباحاً):

العنوان: "كوردستان مفتوحة للصناعة: رؤى وفرص الاستثمار".

المتحدثون: د. محمد شكري (رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان)، سعد كولك (المدير التنفيذي لمجموعة شركات كولك)، شوان محمد سليمان (المدير التنفيذي لمجموعة شركات گەلیاوە).

إدارة الندوة: كاني إبراهيم (هيئة الاستثمار).

الندوة الخامسة (03:00 ظهراً):

العنوان: "التحول الرقمي والابتكار: خارطة طريق لمستقبل كوردستان".المتحدثون: "مارك مولر (المدير التنفيذي لشركة أدجيتك)، ألفين وانغ غرايلين (خبير رقمي في ستانفورد HAI)، د. غريف يالاك (مدير الابتكار الرقمي والتحول الوطني في سيسكو).

إدارة الندوة: (كريستين لي ) مستشارة رقمية في Quantena.org).

■ الجمعة، 23 كانون الثاني 2026

الساعة 12:00 ظهراً: مراسم الختام.



يُعد "بيت كوردستان" في دافوس منصة للحوار البناء وتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية، ترافقه كرم الضيافة الكوردية الأصيلة. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى مع قادة ومسؤولين دوليين ورجال أعمال واقتصاديين عالميين.

يُذكر أن منتدى دافوس يُعد من أهم المنصات الدولية لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية، وتأتي مشاركة وفد إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني لتؤكد على المكانة الاستراتيجية للإقليم على الساحة الدولية.