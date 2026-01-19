نائبة كوردية: جمعنا تواقيع برلمانية لمساءلة طيف سامي عن قطع رواتب الإقليم

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اتهمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، آفيستا مام يحيى، وزيرةَ المالية طيف سامي بارتكاب مخالفات قانونية ودستورية جسيمة، مؤكدة جمع تواقيع داخل مجلس النواب العراقي لاستضافتها ومساءلتها بشأن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت مام يحيى إن «وزيرة المالية تعمّدت قطع رواتب موظفي الإقليم في إجراء يفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري»، مشيرة إلى أن «هذا القرار ألحق أضرارًا مباشرة بمئات الآلاف من العوائل، ويُعد انتهاكًا واضحًا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين».

وأضافت أن «محاور الاستضافة لن تقتصر على ملف الرواتب، بل ستشمل أيضًا مسؤولية وزيرة المالية عن هدر المال العام عبر تعطيل تنفيذ بنود الموازنات المالية للسنوات السابقة، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس النواب».

وشددت النائبة على أن «استمرار طيف سامي في منصبها من دون مساءلة يمثل تغطية سياسية لمخالفات خطيرة»، مؤكدة: «لن نسمح بانتهاء فترة استيزارها من دون محاسبة قانونية واضحة عمّا ارتكبته من تجاوزات».