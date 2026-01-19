وزير النقل يبحث مع رئيس ممثلية إقليم كوردستان سبل تعزيز التعاون الخدمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل وزير النقل الاتحادي، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين (19 كانون الثاني 2026)، في مكتبه بمقر الوزارة ببغداد، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان، فارس عيسى، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطورات المشهد السياسي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأوضاع العامة على الساحتين الوطنية والإقليمية، حيث جرى التأكيد على أهمية تضافر الجهود لإبعاد العراق عن تداعيات التوترات التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على استقراره السيادي والأمني.

وفي الشأن الخدمي، ركز الاجتماع على آليات تعزيز التنسيق بين وزارة النقل وممثلية الإقليم، بهدف تطوير قطاع النقل بمختلف تشكيلاته وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يضمن انسيابية العمل وتجاوز العقبات الإدارية والفنية.

كما تناول اللقاء ملف الحراك السياسي الراهن، حيث بحث الطرفان المساعي المبذولة والحوارات المستمرة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الانتخابية لضمان تلبية تطلعات الشعب.

وفي ختام اللقاء، أثنى السعداوي على الدور الحيوي الذي تلعبه ممثلية إقليم كوردستان في بغداد، مشيداً بجهودها في تقريب وجهات النظر ومعالجة الإشكاليات العالقة، وتعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الاتحادية ومؤسسات الإقليم بما يخدم المصلحة العامة.