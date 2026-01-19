مدير استثمار دهوك: إقليم كوردستان يمتلك المقومات ليصبح "سلة غذاء" الشرق الأوسط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- سلط مدير استثمار دهوك، هفال صديق، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن الإقليم يسعى من خلال هذه المنصة الدولية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لنفسه كـ "سلة غذاء الشرق الأوسط".

وقال هفال صديق، خلال استضافته في نشرة أخبار (كوردستان 24)، إن المشاركة الخامسة لرئيس الحكومة مسرور بارزاني في منتدى دافوس السنوي تحمل دلالات كبيرة، كونه يمثل ملتقىً لقادة العالم وصناع القرار لمناقشة القضايا الدولية الملحة.

وأوضح مدير الاستثمار أن "بيت كوردستان" في دافوس، الذي يُنظم للعام الثالث على التوالي، يشهد هذا العام نشاطاً أوسع نطاقاً، حيث تحول إلى مركز حيوي لعقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين المستثمرين الكورد ونظرائهم الدوليين.

وأضاف صديق أن المنتدى يمثل فرصة مثالية لاستعراض البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في الإقليم أمام المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن "قانون الاستثمار في إقليم كوردستان يعد حافزاً قوياً وجاذباً لرؤوس الأموال والأعمال الأجنبية".

وأثنى مدير استثمار دهوك على دور رئيس الوزراء مسرور بارزاني في دعم وتطوير قطاع الاستثمار خلال التشكيلة الوزارية التاسعة، مؤكداً أن العمل جارٍ لتنفيذ مشاريع استراتيجية تجعل من الإقليم بوابةً للنهوض الاقتصادي في العراق والمنطقة ككل. وشدد على أن خصوبة أراضي كوردستان تؤهلها لتكون المصدر الرئيسي للأمن الغذائي في الشرق الأوسط.

وفيما يخص المشاريع في محافظة دهوك، كشف صديق عن تنفيذ 152 مشروعاً استثمارياً خلال عمر التشكيلة الوزارية التاسعة، أغلبها مشاريع استراتيجية. وأشار إلى أنه في عام 2025 وحده، تم منح 45 رخصة لمشاريع تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير فرص عمل لمواطني المنطقة.

وختم هفال صديق تصريحه بالإشارة إلى أن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية قصوى بناءً على توصيات رئيس الحكومة، حيث تم البدء بتنفيذ منطقة صناعية خاصة بالصناعات الغذائية في دهوك، إلى جانب العديد من المشاريع الزراعية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ.