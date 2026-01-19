روسيا تحكم على أميركي بالسجن 5 سنوات بتهمة نقل أسلحة بصورة غير شرعية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حَكم القضاء الروسي بالسجن خمس سنوات على أميركي أدين بتهمة نقل أسلحة وذخائر بصورة غير شرعية، علىة ما أعلنت السلطات الروسية الاثنين، بعد العثور على أسلحة في يخته الذي كان راسيا في ميناء سوتشي بجنوب روسيا في حزيران/يونيو الفائت.

وأوضح المكتب الإعلامي لمحكمة كراسنودار الإقليمية أن الرجل الذي عُرّف عنه باسم تشارلز واين زيمرمان "دين بتهمة تهريب أسلحة وذخائر" في هذا الحكم الذي أشارت إلى أنه استئنافي.

ولم تعلن السلطات الروسية رسميا عن توقيفه لكن قوات خفر السواحل الأميركية أفادت في أيلول/سبتمبر 2024 باختفاء رجل يدعى تشارلز زيمرمان كان في السابعة والخمسين آنذاك في المحيط الأطلسي، بعدما أبحر على متن قارب شراعي من ولاية نورث كارولاينا إلى نيوزيلندا وأخبر عائلته أنه يعتزم المرور في البحر الأبيض المتوسط.

وأُوقِف في روسيا عشرات الغربيين، ومن بينهم أميركيون، وخصوصا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، بتهم تراوجحت بين التجسس، وانتقاد الجيش الروسي، وسرقات بسيطة، وتهريب الحشيشة، ونزاعات عائلية.

وقد أُفرج عن عدد منهم لاحقا في عمليات تبادل سجناء، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشار المكتب الإعلامي للمحكمة إلى أن زيمرمان انطلق بِيَخته من ولاية نورث كارولاينا الأميركية في تموز/يوليو 2024، وتوقف مرات عدة في البحر الأبيض المتوسط قبل أن يرسو في 19 حزيران/يونيو 2025 في ميناء سوتشي، حيث أخفى وجود أسلحة على متن اليخت أثناء تفتيشه عند هذا المنفذ الحدودي.

وأضاف المكتب أن زيمرمان أقرّ بذنبه، موضحا أنه جاء إلى روسيا للقاء امرأة تعرف عليها عبر الإنترنت، وكان يحتفظ على متن قاربه بسلاح "للدفاع عن النفس"، من دون أن يعلم أن ذلك يُخالف القانون الروسي.

كذلك نشرت المحكمة الروسية مقطع فيديو يظهر فيه قارب شراعي صغير ورجل في منتصف العمر يجلس على متنه ويعتمر قبعة، بالإضافة إلى صور لذخائر وبندقية أكدت أنها وُجِدتَ على متن القارب.