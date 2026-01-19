قسد تعلن خروج سجن الشدادة عن سيطرتها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن خروج سجن الشدادة الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش عن سيطرتها.

وقالت قسد في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: منذ ساعات صباح اليوم، تعرّض سجن الشدادة، الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، لهجمات متكررة نفذتها فصائل دمشق.

وأضاف البيان: قد تصدّى مقاتلو قوّات سوريا الديمقراطية لهذه الهجمات، وتمكّنوا من كسرها عدة مرات، مقدّمين عشرات الشهداء والجرحى لمنع وقوع كارثة أمنية.

وقالت قسد: رغم أن سجن الشدادة يقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، إلا أن القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة.

وختم البيان: إذ نحيط الرأي العام علماً، فإننا نؤكد أن سجن الشدادة خرج حالياً عن سيطرة قوّاتنا.

من جانبها، قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري إن وحدات الجيش قامت بتأمين سجن الشدادي ومحيطه، بالإضافة لتمشيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة وما حولها بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين ادّعى الجيش أن قسد "أطلقت سراحهم والذين ينتمون لتنظيم داعش".