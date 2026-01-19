جنيف.. ريبر أحمد وبرهم صالح يناقشان أوضاع اللاجئين في إقليم كوردستان

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- عقد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد اجتماعاً مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في العاصمة السويسرية جنيف، سُلط الضوء في الاجتماع بشكل مفصل على الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، وجرى التأكيد على التنسيق الدولي لتحسين ظروفهم المعيشية.

وهنأ أحمد خلال اللقاء الدكتور برهم صالح بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة ضمن منظمة الأمم المتحدة.

متمنياً له النجاح في هذا المنصب المهم والإنساني. كما ناقش الجانبان التحديات التي تواجه المكونات النازحة وكيفية تطوير آليات مساعدتهم في المنطقة.

وأكد وزير الداخلية أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة، كما هو دأبها دائماً، بحماية وتوفير الدعم اللازم لجميع النازحين واللاجئين الذين لجأوا إلى الإقليم بسبب الاضطرابات في المنطقة.

مشيراً إلى أن مؤسسات الحكومة ستستمر في تقديم الخدمات وتهيئة بيئة آمنة لتلك المجتمعات.

ويستضيف إقليم كوردستان خلال السنوات العشر الماضية أكثر من مليون نازح ولاجئ بسبب الحرب ضد الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة.

ورغم الأزمات المالية، تمكنت حكومة الإقليم بالتعاون مع الوكالات الدولية من توفير الاحتياجات الأساسية من سكن وصحة وتعليم للنازحين، لتبقى كمركز إنساني مهم على مستوى العالم