گەیلان سعيد: منتدى داڤوس شاهدٌ على حضور إقليم كوردستان في رسم خارطة الاقتصاد العالمي

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- صرّح رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، گیلان حاجي سعيد، في حديث خاص لـكوردستان24 بأن المشاركة في منتدى داڤوس تمثل "نقلة نوعية" ستضع الإقليم على مسار جديد متين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأوضح سعيد أن داڤوس يمثّل فرصة استثنائية لـ "جذب أنظار دول العالم وشركاته العملاقة" مباشرةً إلى إقليم كوردستان بوصفه وجهةً آمنة وواعدة للاستثمار.

وفي خطوة تعكس النضج المؤسسي والرؤية الاستراتيجية الطموحة، يخطو إقليم كوردستان بثبات نحو واجهة الاقتصاد العالمي، حيث يُعدّ الحضور النوعي في منتدى "داڤوس" الاقتصادي العالمي ليس مجرد مشاركة بروتوكولية، بل إعلاناً رسمياً عن دخول الإقليم مرحلة تحوّل استراتيجي شاملة.



وأكّد رئيس غرفة التجارة أن المشاركة الرئاسية المباشرة لحكومة الإقليم عبر رئيس الوزراء مسرور بارزاني ملفتة، وستؤدي إلى عقد "سلسلة من اللقاءات الرفيعة المستوى" مع قادة الدول وكبار مسؤولي الشركات العالمية.

هذه اللقاءات، بحسب سعيد، ليست للتحية فحسب، بل هي قنوات لـ "بناء تحالفات استراتيجية" وطمأنة المستثمرين الدوليين بشأن البيئة الآمنة والمستقرة التي يوفرها الإقليم، مما يُمهّد الطريق لـ "موجة استثمارية عالمية" قادمة من دول متنوعة.

ولم يخفِ سعيد تفاؤله الكبير بمستقبل الإقليم، قائلاً: المشاركة السنوية الثابتة لإقليم كوردستان في منتدى داڤوس هي برهان عملي ودليل ساطع على المكانة الاقتصادية والسياسية المتميزة التي بات يحتلها الإقليم على الخريطة الدولية.

وأضاف أن هذه الخطوة تُرسّخ صورة كوردستان ككيان سياسي واقتصادي فاعل وموثوق، قادر على الشراكة والمنافسة في الساحة الدولية.

هذا الحضور الدولي المكثف في أرفع المحافل الاقتصادية لا يعكس فقط نجاح سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الإقليم، بل يُشكّل أيضاً إطاراً دبلوماسياً مُبتكراً يعزّز السيادة الاقتصادية ويُترجم الطموحات الوطنية إلى شراكات استراتيجية ملموسة، محوّلاً التحديات الجغرافية إلى جسور للتواصل، والأحلام الاقتصادية إلى واقع يشهده العالم من على منصة "داڤوس".