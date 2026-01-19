المعهد المصري للبحوث الفلكية: رمضان 2026 يبدأ في 19 شباط.. عيد الفطر في الـ 20 آذار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، فإن اليوم الخميس 19 فبراير/شباط 2026 سيكون على الأرجح هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ليكون ذلك اليوم هو بداية أداء فريضة الصيام لدى المسلمين.

ويستعد المسلمون حول العالم لاستقبال شهر الرحمة والمغفرة، ولذا أزاحت الحسابات الفلكية العلمية الدقيقة النقاب عن التواريخ المُتوقعة لبداية شهر رمضان المبارك ونهاية صيامه بعيد الفطر لعام 2026 الموافق لعام 1447 هجري.

ويتميز رمضان هذا العام بقدومه في نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، مما سينعكس إيجاباً على ساعات الصيام التي ستكون معتدلة مقارنة بأعوام سابقة. حيث تشير الحسابات إلى:

متوسط مدة الصيام سيتراوح بين 12 إلى 13 ساعة.

في أول أيام الشهر، ستكون مدة الصيام حوالي 12 ساعة و 40 دقيقة.

مقارنة بالسنين التي يأتي فيها رمضان في الصيف، ستكون الأجواء ألطف والنهار أقصر.

أما بالنسبة لموعد عيد الفطر، فقد أشارت التقارير الفلكية إلى أن يوم الجمعة 20 مارس/آذار 2026 هو التاريخ المُتوقع لأول أيام عيد الفطر المبارك، بشرط ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من الدقة الكبيرة التي وصلت إليها علوم الفلك في حساب أوائل الشهور القمرية، فإن العديد من الدول الإسلامية تتبنى آلية "الرؤية الشرعية" للهلال عبر لجان مُخصصة لتحديد بداية ونهاية الشهر الهجري.

ففي مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، تقوم هذه اللجان بمراقبة الأفق؛ فإن تمت رؤية الهلال، أصبح اليوم التالي أول أيام رمضان أو (العيد)، وإن لم يُرَ، يتم إكمال الشهر الحالي ثلاثين يوماً.

تأتي هذه التوقعات المُبكرة لتمنح المسلمين فرصةً كافية للاستعداد النفسي والروحي والتنظيمي لاستقبال الشهر الفضيل، وترتيب برامج العبادة والعمل في ضوء التواريخ المُحتملة.