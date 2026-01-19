إدارة كرميان تعلن تعطيل الدوام المدرسي في كافة مؤسساتها التعليمية بسبب سوء الطقس

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية التربية في إدارة كرميان المستقلة، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لها، يوم غدٍ الثلاثاء، بسبب المنخفض والموجة الباردة التي تضرب المنطقة وتسبب في انخفاض حاد بدرجات الحرارة.

وجاء في بيان صادر عن المديرية أن القرار اتُّخذ "بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، ولضمان سلامة الطلاب".

وأشار البيان إلى أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية في الإقليم تشير إلى انخفاض استثنائي في درجات الحرارة، خاصة في ناحيتي ميدان والشيخ طويل، بالإضافة إلى عدد من القرى التابعة للمديرية.

ولفتت المديرية إلى أن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع إدارة كرميان، حرصاً على سلامة التلاميذ من مخاطر الطقس القاسي وتجنباً لأي عواقب صحية قد تنجم عن تنقلهم في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة.

يأتي هذا الإجراء الاستباقي في إطار حرص الجهات التربوية والإدارية في إقليم كوردستان على وضع سلامة المواطنين، وخاصة الطلاب، في مقدمة أولوياتها، مع الاستجابة بمرونة للظروف المناخية الطارئة التي تشهدها المنطقة خلال فصل الشتاء.

تعد إدارة كرميان، الواقعة في الجزء الجنوبي من إقليم كوردستان، من المناطق المعروفة ببرودتها شتاءً، حيث تشهد عادةً انخفاضاً أكبر في درجات الحرارة مقارنة بمدن الإقليم الرئيسية الأخرى، ويُتوقع أن تستمر الموجة الباردة لعدة أيام، مما قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في مناطق أخرى إذا استدعت الحاجة.