"قسد" تعلن تصديها لخمس هجمات لقوات دمشق جنوب كوباني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتعاون مع وحدات حماية المرأة (YPJ)، اليوم الثلاثاء، عن إحباط سلسلة هجمات عنيفة شنتها مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق في محيط بلدة "صرين" الاستراتيجية، الواقعة جنوب مدينة كوباني.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات "قسد" في بيان عسكري، بأن المنطقة شهدت اشتباكات مباشرة ضارية لا تزال مستمرة في بعض المحاور، مؤكداً تكبيد القوى المهاجمة خسائر فادحة. ووفقاً للإحصائيات الرسمية المنشورة اليوم، تمكن مقاتلو "قسد" و"YPJ" من:

تدمير 7 آليات عسكرية تابعة للمجموعات المهاجمة بشكل كامل.

تعطيل واستهداف 4 مدرعات إضافية وإخراجها عن الخدمة.

إسقاط 4 طائرات مسيرة (درون) كانت تحلق في سماء المنطقة لتقديم الدعم الجوي للمهاجمين.

وأوضح البيان أن هذا التصدي جاء بعد خمس محاولات هجومية متتالية استهدفت ريف بلدة صرين. وأكدت قيادة "قسد" أن قواتها في حالة استنفار قصوى لردع أي محاولات "احتلالية" أو توغل ميداني، مشددة على أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية خطوط الدفاع يمثل أولوية مطلقة لا تهاون فيها.

تكتسب بلدة "صرين" أهمية استراتيجية بالغة نظراً لموقعها الجغرافي الذي يربط عدة مناطق حيوية جنوب كوباني. وتتعرض البلدة منذ عدة أيام لضغوط عسكرية متزايدة وهجمات متكررة من قبل الميليشيات الموالية لدمشق، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية تؤكد ثبات مواقعها وفشل جميع محاولات التقدم الميداني التي نفذها المهاجمون حتى الآن.