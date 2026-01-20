كوباني تحت وطأة الحصار.. أزمة إنسانية متفاقمة ودعوات لوحدة الصف الكوردي

منذ 50 دقيقة

أربيل 0كوردستان24)- في ظل التطورات الميدانية المتسارعة شمال سوريا (غرب كوردستان)، رصدت "كوردستان 24" الأوضاع الصعبة التي تعيشها مدينة كوباني، حيث يتداخل التهديد العسكري مع واقع إنساني مرير، وسط حالة من الترقب السياسي لما ستؤول إليه الأوضاع.

أكد "عدنان بوزان"، القيادي في المجلس الوطني الكوردي (ENKS)، خلال اتصال مباشر من داخل المدينة، أن كوباني تواجه ضغوطاً عسكرية متزايدة. وأوضح أن المدينة باتت شبه محاصرة من جهاتها الأربع؛ فمن الغرب تطل القوات المدعومة من تركيا (من جهة جرابلس)، ومن الجنوب والشرق تتركز التحركات العسكرية قرب الطريق الدولي "M4"، مما يضيق الخناق على حركة التنقل والتموين.

كشف "بوزان" عن كارثة إنسانية تلوح في الأفق، حيث تعيش كوباني منذ ثلاثة أيام في ظلام دامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بالكامل، يرافقه نقص حاد في مياه الشرب والاحتياجات الأساسية. ووصف الوضع قائلاً: "كوباني أصبحت معزولة عن محيطها، والحياة اليومية للمواطنين باتت في خطر حقيقي نتيجة فقدان الخدمات الضرورية".

وفيما يخص الحراك السياسي، شدد الضيف على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وتوحيد الموقف الكردي بين المجلس الوطني الكردي (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بناءً على الاتفاقات السابقة.

واستشهد بوزان بمقولة الرئيس مسعود بارزاني: "عشر سنوات من الحوار خير من ساعة واحدة من الحرب"، مؤكداً أن الحل العسكري لن يجلب سوى الدمار والقتل والتهجير، وأن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الكرد في سوريا وحماية المنطقة من الانفجار.

وجه "عدنان بوزان" نداءً إلى أهالي كوباني بضرورة التمسك بأرضهم وممتلكاتهم وعدم الانجرار وراء موجات النزوح، مؤكداً أن الجهود الدبلوماسية مستمرة للضغط دولياً من أجل وقف التصعيد العسكري وتأمين الحماية للمدنيين.