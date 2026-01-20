رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) 2026 في دافوس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في العراق، والجهود والمباحثات الجارية بين الأطراف لتشكيل الكابينة الوزارية الاتحادية الجديدة.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع دول الخليج.

كما شكلت المعارك والاشتباكات في سوريا محوراً آخر من محاور اللقاء؛ حيث أعرب رئيس الحكومة عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات والاشتباكات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار، واحترام حقوق الشعب الكوردي وجميع المكونات السورية.