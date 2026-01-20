مواجهات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين للكورد على الحدود التركية السورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اندلعت مواجهات عنيفة الثلاثاء بين الشرطة التركية ومتظاهرين مؤيدين للكورد عند الحدود مع سوريا، حيث تشن دمشق هجوماً ضد قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

واحتشد أكثر من ألف متظاهر بدعوة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب الموالي للكورد احتجاجاً على هجوم الجيش السوري على قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الكورد في شمال سوريا وشرقها.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين ومنعتهم من عبور الحدود، ورشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة، وفق ما نقلته فرانس برس.

كما تجمّع متظاهرون أيضاً على الجانب السوري من الحدود في القامشلي.