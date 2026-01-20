بسبب سوء الأحوال الجوية.. أربيل تُعطِّل دوام المؤسسات التعليمية غداً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الأربعاء في كافة المؤسسات التعليمية (الحكومية والأهلية)، وذلك نظراً لموجة البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم 20 كانون الثاني 2026، أنه "بسبب تداعيات الحالة الجوية الحالية، وانخفاض درجات الحرارة وتكوُّنِ الجليد (الإنجماد) في الشوارع والطرق الرئيسية، ما قد يشكل عائقاً أمام حركة التنقل، قرر محافظ أربيل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء، 21 كانون الثاني 2026".

وأوضح البيان أن القرار يشمل حصراً "المؤسسات التعليمية والمدارس التابعة للمديرية العامة لتربية أربيل، سواء كانت حكومية أو أهلية، وذلك حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة والكوادر التدريسية".

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة منطقة "سوران" المستقلة عن اتخاذ إجراءات مماثلة، حيث تقرر تعطيل الدوام الرسمي في مراكز ثلاثة أقضية وعدة مناطق تابعة للإدارة، نظراً لسوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج التي اجتاحت المنطقة.