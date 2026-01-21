رسمياً.. تير شتيجن يرحل إلى جيرونا بالدموع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن نادي جيرونا رسميًا ضم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، على سبيل الإعارة من برشلونة، حتى نهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جيرونا عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي جيرونا لكرة القدم ونادي برشلونة لكرة القدم إلى اتفاق بشأن إعارة مارك أندريه تير شتيجن، الذي سيدافع عن المرمى الأحمر والأبيض حتى نهاية الموسم".

يشار إلى أن تير شتيجن خرج من برشلونة بسبب عدم حصوله على الفرصة في الفترة الأخيرة تحت قيادة هانز فليك الذي يعتمد على خوان جارسيا بشكل أساسي، في ظل حاجة الألماني للعب من أجل حجز مكانه في المونديال الصيف المقبل.

من جانبها ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تير شتيجن ودّع زملاءه بالدموع صباح أمس، وخضع بعد الظهر لفحص طبي مع ناديه الجديد.

وأضافت أن برشلونة سيتكفل بـ 90% من راتب تير شتيجن المتبقي حتى 30 حزيران المقبل، بينما سيتكفل جيرونا بمبلغ أقل من مليون يورو.