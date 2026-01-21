"بيت كوردستان" في دافوس.. أجندة حافلة باللقاءات والندوات الاقتصادية في يومها الثاني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار فعاليات الدورة الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، يواصل "بيت كوردستان" نشاطاته لليوم الثاني على التوالي، حيث من المقرر أن يشهد اليوم الأربعاء، 21 كانون الثاني 2026، عقد ندوتين نقاشيتين تركزان على مستقبل الصناعة والتكنولوجيا في إقليم كوردستان.

أجندة اليوم الأربعاء (21 كانون الثاني 2026):

الندوة الأولى: (الساعة 11:00 صباحاً)

تحمل الندوة عنوان "كوردستان مفتوحة للصناعة: رؤى وفرص الاستثمار"، وستسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الواعدة في الإقليم.

المتحدثون:

د. محمد شكري: رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان.

سعد كولك: المدير التنفيذي لمجموعة شركات "كولك".

شوان محمد سليمان: المدير التنفيذي لمجموعة شركات "گلياوه".

مديرة الندوة: كاني إبراهيم (هيئة الاستثمار).

الندوة الثانية: (الساعة 03:00 بعد الظهر)

تأتي تحت عنوان "التحول الرقمي والابتكار: خارطة طريق لمستقبل كوردستان"، لمناقشة التطور التكنولوجي والرقمي.

المتحدثون:

مارك مولر: المدير التنفيذي لشركة "أدجيتيك" (Adgetech).

ألفين وانغ غريلين: خبير رقمي في (Stanford HAI).

د. غريف يالاك: مدير الابتكار الرقمي والتحول الوطني في شركة "سيسكو" (Cisco).

مديرة الندوة: كريستن لي، المستشارة الرقمية في (Quantena.org).

يُعد "بيت كوردستان" في دافوس منصة استراتيجية لفتح باب الحوار البنّاء وتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تعريفه بالثقافة والضيافة الكوردية العريقة. ومن المتوقع أن يشهد "البيت" هذا العام سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرفيعة التي تجمع مسؤولي الإقليم مع قادة دول، ورجال أعمال، وخبراء اقتصاديين عالميين.

يُذكر أن منتدى دافوس الاقتصادي يعد من أهم المنصات الدولية السنوية لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى. وتأتي مشاركة وفد إقليم كوردستان، برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، لتؤكد من جديد على الحضور الفاعل والمكانة الاستراتيجية للإقليم على الخارطة الدولية.