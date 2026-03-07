ترامب: إيران ستتعرض اليوم لضربات قوية للغاية

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه «ضربة قاسية جدًا» إلى إيران، مؤكداً أن طهران «تتعرض لهزيمة ساحقة» في المواجهة الجارية في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن إيران قدمت اعتذارًا لجيرانها في المنطقة وتعهدت بعدم استهدافهم مجددًا، مشيرًا إلى أن هذا التعهد جاء نتيجة «الهجوم المتواصل من الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأضاف أن إيران كانت تسعى إلى «السيطرة على الشرق الأوسط»، لكنها اليوم لم تعد «متنمّر المنطقة»، بل أصبحت «خاسر الشرق الأوسط»، على حد وصفه.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تدرس «بجدية» توسيع نطاق الضربات، بما قد يشمل استهداف مناطق ومجموعات لم تكن ضمن الأهداف السابقة، مبررًا ذلك بما وصفه بـ«سلوك إيران السيئ».

وختم ترامب تصريحه بالقول إن إيران قد تبقى في هذا الوضع «لعقود» ما لم تستسلم أو ينهار نظامها بالكامل.

والحرب التي بدأتها إسرائيل وأمريكا بقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل أكثر من أسبوع، تشعل الفتيل في أنحاء الشرق الأوسط من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق، وتثير مخاوف بشأن ارتداداتها على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل الغموض حيال أمد هذا النزاع.

وشنت إيران اعتداءات سافرة على دول الخليج والأردن تصدت لها ببسالة الدفاعات الجوية لتلك الدول التي عارضت من اللحظة الأولى الحرب على إيران وأعلنت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها في ضرب طهران التي وجهت بلا مبرر ردها نحو جيرانها.