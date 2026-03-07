الجيش الإسرائيلي لم يعثر على رفات آراد خلال الإنزال في النبي شيت

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن الإنزال الذي نفذه ببلدة النبي شيت في شرق لبنان كان هدفها استعادة رفات الطيار رون آراد المفقود منذ العام 1986، لكن لم يتم العثور على أي أدلة عليها.

وقال الجيش في بيان أنه خلال العملية "عملت قوات خاصة ... الليلة الماضية في محاولة للعثور على أدلة تتعلق بالملاح الجوي المفقود رون أراد... لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلق به".

أعلن حزب الله اللبناني فجر السبت أن عناصره اشتبكوا مع قوة إسرائيلية نفذت إنزالا في النبي شيت القريبة من الحدود السورية، وقالت وزارة الصحة اللبنانية أنه أحصت 16 قتيلا في القصف الإسرائيلي.

اختفى رون آراد بعد إسقاط طائرته فوق لبنان في العام 1986، ويرجح أنه مات لكن لم تتم إعادة رفاته.

وأكد بيان الجيش عدم وقوع إصابات في صفوف قواته خلال العملية.

وقال إنه سيواصل "العمل ... من منطلق التزام عميق بإعادة جميع أبنائنا من القتلى والمفقودين إلى ديارهم".

المصدر : وكالات