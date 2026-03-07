الجيش اللبناني يعلن إصابة جندي بإطلاق نار من الجانب السوري

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أصيب جندي لبناني بجروح جراء إطلاق نار من الجانب السوري، وفق ما أعلن الجيش في بيان الأربعاء، بعد أيام من تعزيز الجيش السوري انتشاره على طول الحدود على وقع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأفاد الجيش في بيان عن "تعرَّض أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة إطلاق نار من الجانب السوري على مركز تابع للجيش اللبناني في منطقة القصر" في شرق لبنان الجمعة.

وردّ عناصر المركز على مصادر النيران، وفق الجيش، الذي أوضح أنه "تجري المتابعة لمعرفة ملابسات الحادثة بالتنسيق مع السلطات السورية المعنية".

جاء ذلك بعدما عزز الجيش السوري خلال الأسبوع الماضي انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق المجاورين، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي امتدت أيضا إلى لبنان عقب هجوم حزب الله على إسرائيل "ثأرا" لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأكد مصدر حكومي سوري لوكالة فرانس برس الأربعاء وصول تعزيزات للجيش السوري باتجاه الحدود مع لبنان شملت "مدرعات وجنودا وقاذفات صواريخ وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب".

والجمعة، تلقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد خلاله الأخير "أن تعزيز الوجود العسكري على الحدود السورية–اللبنانية لا يهدف إلا إلى تعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري".