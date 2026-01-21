فرنسا تطلب "مناورة للحلف الأطلسي" في غرينلاند وتبدي استعدادها للمشاركة

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن باريس تريد أن يجري حلف شمال الأطلسي "مناورة" في غرينلاند، وأنها مستعدة للمشاركة فيها، في وقت أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا عن رغبته في ضم الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.

وأوضح قصر الإليزيه أن "فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي في غرينلاند، وهي مستعدة للمساهمة" فيها.

وقد أثّرت تهديدات ترامب سلبا على العلاقات المتوترة أساسا بينه وبين القوى الأوروبية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي كلمة الأربعاء في منتدى دافوس.

وقد أرسل عدد من الدول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، قوات عسكرية إلى الإقليم في مهمة استطلاع كجزء من مناورة نظمتها الدنمارك مع دول في حلف شمال الأطلسي، لكن خارج إطار الحلف وبالتالي من دون مشاركة الولايات المتحدة.

وقد أثار ذلك غضب ترامب الذي هدد حلفاءه المشاركين في هذه المناورات بفرض تعريفات جمركية جديدة تصل إلى 25%.

ويؤكد ترامب أن غرينلاند الغنية بالمعادن، تحمل أهمية لأمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في مواجهة روسيا والصين. ويُعتقد في باريس أنّ إجراء مناورة رسمية للحلف سيتيح إشراك واشنطن وسيُظهر أن الأمن في المنطقة القطبية الشمالية يُؤخذ على محمل الجد من قبل الأوروبيين.

وردا على سؤال لصحافيين بشأن مدى استعداده للذهاب بعيدا لضم غرينلاند، قال ترامب "سترون ذلك".

وأضاف "أعتقد أن شيئا ما سيحدث سيكون إيجابيا جدا للجميع".