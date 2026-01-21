بتوجيه من الرئيس بارزاني.. انطلاق أكبر قافلة مساعدات من مؤسسة بارزاني الخيرية إلى غرب كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026، عن وصول أكبر قافلة مساعدات إنسانية تسيرها المؤسسة إلى مناطق غرب كوردستان (روجآفا)، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي بناءً على توصيات مباشرة من الرئيس مسعود بارزاني لدعم ومساندة الأشقاء في تلك المناطق.

وأوضح موسى أحمد، خلال مؤتمر صحفي، أن القافلة الإغاثية تتألف من 67 شاحنة محملة بـ 22 نوعاً مختلفاً من المواد الأساسية، والطبية، واللوجستية. وأشار إلى أن فريقاً متخصصاً يضم 150 موظفاً من كوادر المؤسسة يرافق القافلة لتقديم الخدمات الميدانية والصحية واللوجستية المباشرة للمواطنين.

وفي سياق حديثه، شدد رئيس المؤسسة على أن دور "بارزاني الخيرية" لن يقتصر على تقديم المعونات فحسب، بل تسعى المؤسسة لتكون "جسراً قوياً" يربط سكان روجآفا بالمنظمات المحلية والدولية والجهات المانحة، لضمان إيصال المساعدات بأفضل صورة ممكنة وتوسيع نطاق الخدمة.

وأكد أحمد أن هذه القافلة هي "الأولى" ضمن سلسلة حملات قادمة، مشيراً إلى أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الإدارة في روجآفا لضمان وصول المساعدات إلى مختلف المدن. واختتم تصريحه بالقول: "مؤسسة بارزاني الخيرية ستبقى إلى جانب أخوتنا في روجآفا، وستواصل تقديم خدماتها على نطاق واسع حتى تحسن الأوضاع وعودتها إلى طبيعتها".