پزشكيان يهنئ مجتبى خامنئي بانتخابه مرشداً أعلى لإيران

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان، اليوم الاثنين 9 آذار/مارس 2026، برقية تهنئة إلى السيد مجتبى خامنئي بمناسبة انتخابه مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفاً هذا الاختيار بأنه "بشرى بعهد جديد من الشموخ والقوة" للأمة الإيرانية.

وأكد پزشكيان في بيانه أن انتخاب مجتبى خامنئي من قبل أعضاء "مجلس خبراء القيادة" ليخلف آية الله علي خامنئي، يعد تجسيداً لإرادة الشعب في ترسيخ الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تمثل "حصناً منيعاً" يحمي البلاد من مؤامرات الخصوم والمتربصين.

وأوضح الرئيس الإيراني أن المنجزات التي تحققت خلال حقبة القيادة السابقة تشكل ركيزة صلبة ستمكن إيران، تحت ظل القيادة الجديدة، من الانطلاق نحو آفاق أكثر إشراقاً في مجالات الاستقلال، والتقدم العلمي والتكنولوجي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام رسالته، أعرب پزشكيان عن تمنياته بالتوفيق والسداد للمرشد الأعلى الجديد في مهامه للحفاظ على تماسك البلاد وبناء إيران متطورة ومستقلة.