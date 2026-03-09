حزب الله اللبناني والعراقي يعلنان الولاء لمجتبى خامنئي بعد اختياره مرشداً لايران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كل من كتائب حزب الله العراقية، وحزب الله اللبناني، وحركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، عن تأييدها الكامل للمرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الجديدة.

وفي هذا السياق، أصدر الأمين العام لكتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، بياناً عقب إعلان اختيار السيد مجتبى خامنئي مرشداً أعلى، أشار فيه إلى أن خامنئي أصبح الآن "حامل لواء جبهة المقاومة الإسلامية" في المنطقة. ووصف الحميداوي المرشد الجديد بأنه يتمتع بقدرات قيادية فذة، واصفاً إياه بـ "سليل الصلاح" ووارث نهج والده.

من جانبه، قدّم حزب الله اللبناني تهانيه لمجتبى خامنئي، معلناً عن دعمه المطلق له بصفتة القائد الجديد لإيران وقوى المقاومة. وفي ذات الإطار، حذت حركة "أنصار الله" (الجناح العسكري للحوثيين في اليمن) حذو القوى الحليفة في العراق ولبنان، معلنةً عن مساندتها للمرشد الجديد.

يأتي ذلك بعد أن اختار مجلس خبراء القيادة في إيران، السيد مجتبى خامنئي، مرشداً جديداً للثورة الإسلامية. وأوضح المجلس في بيان رسمي أنه استناداً إلى المادة 111 من الدستور الإيراني، تم تشكيل لجنة مؤقتة لاتخاذ الإجراءات اللازمة باختيار المرشد الجديد وملء الفراغ في أعلى منصب سياسي وديني في البلاد.