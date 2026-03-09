رئيس البرلمان الإيراني يعلن مبايعة "مجتبى خامنئي" مرشداً أعلى للثورة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، في بيان رسمي، مبايعته لمجتبى خامنئي مرشداً ثالثاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفاً لوالده علي خامنئي.

وجاء في بيان قاليباف أن "اتباع ولي الفقيه في هذا العصر لا يختلف بتاتاً عن اتباع الإمام الخميني والإمام الخامنئي"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "الواجب الشرعي والوطني الراسخ".

وأشار رئيس البرلمان في بيانه إلى الدور الذي لعبه "مجلس خبراء القيادة"، موضحاً أن المجلس أدى مهامه على أكمل وجه وبأقصى سرعة ممكنة، رغم الظروف الصعبة والحساسة التي تفرضها حالة الحرب الراهنة.

كما شدد قاليباف على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة المسؤولين وأبناء الشعب والالتفاف حول هذا "المحور المتين"، وذلك صوناً لدماء شهداء الثورة وحفاظاً على أهدافها. واختتم بيانه بالتأكيد على الاستمرار في نهج قادة الثورة لتعزيز قوة إيران الإسلامية وفتح "صفحة جديدة من صفحات المجد والعظمة الإيرانية".