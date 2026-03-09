ترامب: لست سعيداً باختيار المرشد الإيراني الجديد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 9 آذار/مارس 2026، عن عدم رضاه حيال اختيار رائد (مرشد) جديد للثورة الإسلامية في إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة وجهت ضربات عسكرية قاصمة لطهران شلت قدراتها السابقة.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، قال ترامب: "إن إيران كانت تسعى للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، لكننا وجهنا لها ضربة لم تكن أي دولة أخرى قادرة على توجيهها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى التغيير في موازين القوى بالمنطقة، قائلاً: "جميع دول المنطقة كانت تخشى إيران في السابق، لكنها اليوم لم تعد تلك الدولة التي كانت عليها، بعد أن تلقّت منا ضربة قاضية".

وفي تفاصيل العمليات العسكرية، كشف ترامب أن العمليات الأمريكية أدت إلى "إغراق كافة السفن الإيرانية في البحر، وتدمير نحو 80% من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لها".

وأضاف ترامب أن إيران، التي كانت قد أطلقت في وقت سابق نحو 1200 صاروخ باتجاه دول المنطقة، لم يتبقَّ لديها الآن إلا "القليل من القوة والقدرة العسكرية".

وبشأن التطورات السياسية الداخلية في طهران، صرح ترامب بوضوح: "لست سعيداً باختيار المرشد الجديد لإيران"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول هوية المرشد أو طبيعة التحفظات الأمريكية.