رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي في دافوس

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في سياق لقاءاته المتواصلة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني (يناير) 2026، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد القرقاوي.

وأعرب رئيس الحكومة خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المستمر، وبالأخص في مجالات التدريب وتطوير القدرات البشرية والإدارية لمؤسسات حكومة إقليم كوردستان.

كما جدد شكره وامتنانه للمواقف الداعمة لكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء استعداد دولة الإمارات الكامل لمواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان على الصعد كافة، بما يخدم المصالح المشتركة.