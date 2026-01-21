رئيس الحكومة يبحث مع وفد البحرين في دافوس آفاق التعاون والوضع الإقليمي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في سياق اجتماعاته المكثفة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني (يناير) 2026، مع وفد مملكة البحرين الذي ضم كلاً من الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ممثل الملك وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعبد الله عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.

وشهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ومملكة البحرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات كافة.

كما أفرد الاجتماع جانباً لمناقشة المشهد العراقي العام والتصعيد العسكري في سوريا، حيث أكد الجانبان على ضرورة ترسيخ دعائم السلم والاستقرار، والعمل على إنهاء المواجهات، بما يضمن احترام حقوق الشعب الكوردي وسائر المكونات السورية.