مديرية سينما أربيل تعرض الفيلم الوثائقي "الكورد المنسيون" في إمباير سينما

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ضمن سلسلة نشاطاتها المستمرة وتحت مظلة مشروع "السينما والجمهور"، نظمت مديرية سينما أربيل عرضاً خاصاً للفيلم الوثائقي "الكورد المنسيون" (کوردانی لەبیرکراو)، للمخرج محمد حاجي قادر، وذلك في صالات "إمباير سينما".

في تصريح لكوردستان 24 اليوم الأربعاء، 21 كانون الثاني 2026، قال شاخوان مصطفى، مدير سينما أربيل: "يتناول الفيلم الوثائقي (الكورد المنسيون) مأساة الشعب الكوردي بشكل عام، ومعاناة الكورد الفيليين بشكل خاص، مسلطاً الضوء على عمليات الإبادة الجماعية (الجينوسايد) والأنفال التي تعرضوا لها، وكيفية تهجيرهم قسراً من أرض وآباء وأجدادهم".

وأضاف مصطفى أن الفيلم يستعرض الأزمات والتحديات التي واجهت الكورد الفيليين عبر المراحل التاريخية المتعاقبة.

موضحاً: "تم تصوير الفيلم بقالب سينمائي فني مميز، كما يتطرق إلى مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش، وكيف أصبح الكورد وقوداً لتلك الحروب والصراعات".



وأكد مدير سينما أربيل على استمرارية هذه المبادرة قائلاً: "نشاطنا هذا سيستمر بشكل أسبوعي. نفتح الأبواب أمام جميع صناع الأفلام والفنانين لتقديم نتاجاتهم إلى المديرية، حيث سنخصص أسبوعاً لعرض كل فيلم".



ومن الجدير بالذكر أن مديرية سينما أربيل تقوم ضمن مشروع "السينما والجمهور"، بعرض فيلم سينمائي مجاناً للجمهور في "إمباير سينما" كل يوم أربعاء.