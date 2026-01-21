مستشار النمسا: يُعدّ تنسيقنا مع إقليم كوردستان مثالاً قوياً على النجاح في قضية الهجرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد مستشار النمسا كريستيان شتوكر بدور حكومة إقليم كوردستان، واعتبرها شريكًا فاعلًا وموثوقًا في ملف الهجرة وحماية الأمن.

مؤكّدًا في الوقت ذاته التزام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الإقليم.

ونشر شتوكر، رسالة على حسابه في منصة (إكس)، عقب لقائه مع مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، في دافوس.

وأكد مستشار النمسا أن إنجاح سياسة هجرة فعّالة يتطلب وجود شريك موثوق، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن التنسيق مع إقليم كوردستان يُعد نموذجًا قويًا لهذا النوع من الشراكات الناجحة، ولا سيما في قضايا إعادة المهاجرين واستقبالهم.

كما أشار إلى أن النمسا تنظر باهتمام إلى هذا التعاون البنّاء والقائم على الثقة مع حكومة إقليم كوردستان.

ووجّه شتوكر، في جزء من رسالته، شكرًا وتقديرًا خاصين إلى مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، على التعاون المثمر القائم بين الجانبين.

وفي الوقت نفسه، جدّد مستشار النمسا التأكيد على التزام بلاده الكامل بالمضي قدمًا في شراكة استراتيجية تشمل قطاعات مهمة، مثل إدارة ملف الهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية.