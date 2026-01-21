مركز التنسيق المشترك للأزمات: موجة ثلوج مرتقبة بمعظم مدن إقليم كوردستان

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت غرفة العمليات التابعة لإدارة الأزمات والكوارث بمركز التنسيق المشترك لوزارة داخلية حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بوصول موجة من الثلوج والبرد القارس تجتاح عموم مناطق الإقليم بدءاً من يوم غدٍ الخميس.

وأوضح المركز في بيان رسمي، أن التوقعات تشير إلى هطول الثلوج والأمطار ابتداءً من يوم غد الخميس 22 كانون الثاني 2026، وتستمر حتى وقت متأخر من ليل الجمعة وفجر السبت، محذراً المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بإجراءات السلامة خلال هذه الموجة.

وفيما يخص المناطق المنخفضة، أشار البيان إلى توقع هطول أمطار متقطعة بمستويات متوسطة في حدود إدارة "كرميان" المستقلة، ومحافظة كركوك، وأجزاء من محافظة أربيل.

وبحسب البيان، فإن كميات تساقط الثلوج المتوقعة ستكون على النحو التالي:

.إدارة راپرين (20 إلى 30 سم )

. إدارة سوران ( 15 إلى 25 سم )

.السليمانية - دهوك - زاخو ( 10 إلى 15 سم )

. حلبجة ( 6 إلى 8 سم )

. أربيل (المركز) ( 2 إلى 5 سم)

.كركوك - كرميان (فرص مهيأة لتساقط الثلوج )

ودعت غرفة العمليات كافة الجهات المعنية والمواطنين إلى الاستعداد التام لمواجهة انخفاض درجات الحرارة،خاصة في المناطق الجبلية والوعرة التي ستشهد كثافة في التراكمات الثلجية.