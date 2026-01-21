شهادات مروعة من كوباني لـ كوردستان 24.. إعدامات ميدانية وعمليات نهب واسعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24 )- نقلت اليوم "كوردستان 24" شهادة صادمة وحصرية عبر رسالة صوتية من أحد سكان القرى المحيطة بمدينة كوباني (عين العرب)، كشف خلالها المواطن عن وضع إنساني وميداني كارثي تعيشه المنطقة نتيجة الحصار والممارسات "الوحشية" التي تنفذها المجموعات المسلحة.

وأفاد شاهد العيان في رسالته، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة تعيش حالة من الرعب والترهيب، مؤكداً قيام عناصر من الجيش العربي السوري بإعدام مدنيين اثنين بـ(وحشية للغاية) ، مما أدى إلى موجة نزوح جماعية وإخلاء كامل للقرى المحيطة من سكانها.

جرائم نهب وتهجير

ووصف المصدر المجموعات التي تهاجم المنطقة بأنها "عصابات وتصرفاتها لا تمت لمؤسسات الدولة بصلة"، مشبهاً ممارساتهم بأساليب "تنظيم داعش".

وأوضح أن المسلحين يقومون باقتحام المنازل ونهب الممتلكات والمحتويات بشكل ممنهج، مع استهداف مباشر بالقتل لكل من يتواجد في المنطقة أو يحاول البقاء في منزله.

وفيما يخص الوضع الخدمي، أكد المواطن في رسالته لـ "كوردستان 24" انقطاع كافة سبل الحياة الأساسية، حيث تم قطع المياه، والكهرباء، وشبكات الإنترنت بشكل كامل عن المنطقة.

وأشار إلى أنه اضطر لاستخدام "شبكات الاتصال التركية" في المناطق الحدودية كسبيل وحيد لإيصال صوته وصوت المدنيين المحاصرين إلى الرأي العام.