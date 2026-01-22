تراجع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة متأثرة بالرسوم الجمركية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 11,1% في كانون الأول/ديسمبر، وانخفضت بأكثر من 4% في العام الفائت، على ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، وذلك نتيجة تأثرها بالرسوم الجمركية.

وأدى تراجُع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 4,1% سنة 2025 إلى انخفاض فائض طوكيو التجاري مع واشنطن بنسبة 12,6% ليصل إلى 7,5 تريليونات ين (47 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المال.

ومن العوامل الرئيسية وراء تقلص الفائض التجاري لطوكيو مع واشنطن، انخفاض عدد السيارات وقطع غيارها المصدَّرَة، بالإضافة إلى ارتفاع واردات غاز البترول المسال والحبوب ومعدّات توليد الطاقة، بحسب البيانات.

وفي كانون الأول/ديسمبر، تراجعت صادرات طوكيو إلى واشنطن بنسبة 11,1% لتصل إلى 1,81 تريليون ين (11,4 مليار دولار)، مع تقلص الفائض التجاري بنسبة 31,7% ليصل إلى 690,6 مليار ين (4,4 مليارات دولار).

أعلنت طوكيو وواشنطن في تموز/يوليو عن اتفاق تجاري يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15% بعد أن كان يخشى أن تصل إلى 25%.

وشمل هذا التخفيض قطاع السيارات الذي شكّل 30% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة عام 2024.

وقال مسؤولون وقادة أعمال في طوكيو إن الرسوم الجمركية البالغة 15% لا تزال مرتفعة مقارنة بما قبل ولاية ترامب الثانية.

وسجّل الميزان التجاري الياباني عام 2025 عجزا قدره 2,65 تريليون ين، وهو خامس عجز على التوالي.

AFP