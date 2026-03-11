مجموعة إيرانية تعلن مسؤوليتها عن قرصنة شركة طبية أميركية

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران مسؤوليتها الأربعاء عن هجوم واسع النطاق على شركة سترايكر الأميركية العملاقة للتكنولوجيا الطبية، قائلة إنها استخرجت 50 تيرابايت من البيانات ردا على الضربات ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت مجموعة "حنظلة" في بيان "لقد تم تنفيذ عمليتنا السيبرانية الكبيرة بنجاح تام"، وفق ما نقلته فرانس برس.

واصفة الهجوم بأنه رد على "الهجوم الوحشي على مدرسة ميناب" وعلى "الهجمات السيبرانية المستمرة ضد البنية التحتية لمحور المقاومة".

بدأت الأعطال بعيد الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة.