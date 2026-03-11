سفير فنزويلا لدى العراق لـكوردستان 24: الخيار العسكري لن يحل الأزمات

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب سفير جمهورية فنزويلا لدى العراق، أرتورو أنيبال، عن موقف بلاده الرسمي الرافض للتصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

مؤكداً أن لجوء الأطراف إلى القوة المسلحة "لا يمكن أن يشكل حلاً جذرياً للصراعات القائمة".

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، اليوم الأربعاء، شدد أنيبال على أن فنزويلا تقف بحزم ضد سقوط المدنيين والأبرياء ضحايا للعمليات العسكرية، داعياً إلى ضرورة تجنيب الشعوب ويلات الحروب.

وفي سياق تعليقه على المواجهات الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، طالب السفير الفنزويلي بـ "الوقف الفوري والأکيد للعمليات القتالية".

وأشار في حديثه إلى وجود مواثيق واتفاقيات دولية ملزمة تحظر نشوب الحروب.

مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها كركيزة أساسية للاستقرار العالمي.

واختتم السفير أنيبال تصريحه بالتأكيد على أن حكومة بلاده تضع ثقلها خلف كافة المبادرات والمساعي الدولية التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة إرساء قيم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب.