ترامب يهاجم سؤالاً عن هتافات البرلمان العراقي: هذا ليس سؤالاً لطيفاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال أحد الصحفيين بشأن الهتافات التي أُطلقت داخل البرلمان العراقي، ومنها شعار “الموت لأمريكا وإسرائيل”، واصفاً السؤال بـ”غير اللطيف”.

وجاء ذلك خلال استفسار صحفي عن موقفه من تلك الهتافات التي رُفعت تحت قبة البرلمان العراقي.

جاء ذلك، بعد تسريب تفاصيل جلسة سرية للبرلمان العراقي عُقدت في ساعة متأخرة من مساء السبت المصادف لـ 7 آذار مارس 2026، شهدت مشادات عنيفة بين النواب وهتافات بـ "الموت لأميركا والموت لإسرائيل" أطلقها نواب مقربون من الفصائل المسلحة.

واندلعت تلك الخلافات نتيجة تباين المواقف حول الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والموقف الذي ينبغي على العراق اتخاذه.

يأتي ذلك في وقت تحولت فيه سماء العراق وأرضه إلى ساحة حرب مكشوفة تفتقر إلى أي قواعد اشتباك واضحة، حيث تعبر الطائرات والصواريخ المتبادلة بين إسرائيل وإيران عبر الأجواء العراقية.