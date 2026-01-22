العراق ينعش أسواق الفاكهة في تركيا وسوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أظهر بيانان منفصلان أن العراق بات ساحة رئيسية لتصريف المنتجات الزراعية التركية والسورية؛ حيث استورد مشمشاً بملايين الدولارات من تركيا خلال العام الماضي، وآلاف الأطنان من الرمان من سوريا منذ مطلع العام الحالي.

وصرح أوغوزهان عطا صادق أوغلو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في "ملاطية" بتركيا، أنه تم تصدير مشمش مجفف بقيمة 24 مليوناً و625 ألف دولار إلى العراق خلال عام 2025.

وبحسب إحصائيات غرفة تجارة ملاطية، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستورد بقيمة 44 مليون دولار، يليه العراق في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.

بالتزامن مع ذلك، كشفت لجنة مصدري الخضار والفواكه السورية عن تصدير ألف طن من الرمان إلى الأسواق العراقية منذ بداية العام الحالي 2026.

وأوضح محمد عقاد، عضو اللجنة في "سوق الهال" بدمشق، أن نحو 40 شاحنة مبردة، تحمل كل منها 25 طناً من الرمان، قد وصلت بالفعل إلى العراق.

كما أشار محمد عقاد إلى أن الحركة التجارية الزراعية السورية شهدت انتعاشاً ملحوظاً، حيث تنطلق يومياً ما بين 10 إلى 20 شاحنة محملة بالبطاطا والتفاح والرمان والحمضيات نحو العراق ودول الخليج، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة الوجيزة وصل إلى 4525 طناً.