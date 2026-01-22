الصحاف يعلن تأجيل تنفيذ الرحلة المقررة لإعادة المهاجرين من ليبيا

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السفارة العراقية في طرابلس، اليوم الخميس، تأجيل تنفيذ الرحلة المقررة لإعادة المهاجرين العراقيين من ليبيا.

وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، في تصريح للوكالة الرسمية، إنّه "لأسباب تتعلق بالحالة الجوية في دولة ليبيا، وأخرى تتصل بجوانب فنية، تقرر تأجيل رحلتي الإجلاء اللتين خُصصتا لإعادة المهاجرين العراقيين من دولة ليبيا بشكل طوعي".

وأكد الصحاف "استمرار الجهود الوطنية لوزارة الخارجية العراقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعادة المهاجرين، بما يضمن أمنهم وسلامتهم".