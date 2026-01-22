رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 22 كانون الثاني (يناير) 2026، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وذلك في إطار لقاءاته الدبلوماسية المستمرة ضمن أعمال منتدى دافوس.

وفي مستهل الاجتماع، نقل وزير الخارجية الفرنسي تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى رئيس الحكومة، مؤكداً على عمق الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين إقليم كوردستان وفرنسا، وضرورة الارتقاء بها في المجالات كافة.

من جانبه، جدد رئيس الحكومة إعرابه عن شكر الإقليم وتقديره لفرنسا، حكومةً وشعباً، على دعمها المتواصل.

كما شهد الاجتماع تباحثاً بشأن مجمل الوضع في العراق، وسير المشاورات بين الأطراف السياسية الرامية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

كما أولى الجانبان اهتماماً خاصاً بما تشهده سوريا من معارك وتصعيد، حيث أعربا عن قلقهما البالغ إزاء المواجهات العسكرية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتنذر بخطر تنامي إرهابيي داعش.

واتفقت رؤى الطرفين على ضرورة إنهاء المواجهات عبر الحوار والتفاوض، بما يضمن ويصون حقوق الشعب الكوردي وعموم المكونات السورية.