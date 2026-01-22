دهوك تهب لمساعدة روج آفا: إطلاق حملة تبرعات واسعة تستمر 5 أيام

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ دهوك، علي تتر، اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، عن انطلاق حملة كبرى وواسعة لجمع المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين في "روج آفا" (شمال وشرق سوريا)، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضح تتر، خلال مؤتمر صحفي، أن مراكز جمع التبرعات بدأت بالعمل منذ يوم أمس في مختلف مناطق المحافظة، حيث تم تحديد مواقع خاصة داخل المدن وخارجها لاستقبال مساهمات المواطنين. وأكد المحافظ أن الحملة تقتصر على قبول "المواد والسلع الجديدة حصراً"، بالإضافة إلى التبرعات المالية.

وفيما يخص آلية الدعم المادي، بيّن تتر أن الراغبين في تقديم التبرعات النقدية يمكنهم القيام بذلك عبر الحسابات المصرفية الرسمية التي أعلنت عنها "مؤسسة بارزاني الخيرية". كما كشف عن وضع صناديق خاصة في جميع المساجد ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة لجمع التبرعات، مشيراً إلى أن مراكز الاستقبال ستبقى مفتوحة يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

وحول حصر المساعدات العينية بالمواد الجديدة فقط، أوضح محافظ دهوك أن الجهات المعنية لن تستقبل السلع المستعملة لعدم وجود جهات قادرة على تسلّمها وتوزيعها بالشكل المطلوب، قائلاً: "إذا لم يكن الشخص قادراً على تقديم مواد جديدة، فمن الطبيعي جداً ألا يشارك في هذا الجانب من الحملة".

وفي ختام تصريحه، أعرب علي تتر عن ثقته العالية بأهالي إقليم كوردستان عامةً ومحافظة دهوك خاصةً، مؤكداً أنهم لن يدخروا جهداً في تقديم العون والمساعدة، ومتوقعاً استجابة إنسانية واسعة تعكس قيم التضامن الأخوي.